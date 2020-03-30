Ramon Menezes é efetivado como o novo técnico do Vasco

Ramon Menezes será o novo treinador do Vasco Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

Uma reunião definitiva na tarde desta segunda-feira (30). Após pouco mais de uma hora, a direção de futebol do Vasco decidiu pela efetivação de Ramon Menezes, auxiliar-técnico desde o fim de 2018, como o novo treinador do time principal. O ex-meia terá seu ex-comandante no Vasco como coordenador-técnico: Antônio Lopes.

Ramon Menezes vai assumir o time que vinha sendo comandado por Abel Braga. Será um grande desafio para o ex-jogador que já viveu grandes momentos no clube.

Nota Oficial do Vasco

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes será efetivado como treinador em substituição a Abel Braga. A escolha se deu nesta segunda-feira (30/03) após reunião entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luis Moreira, e o Executivo de Futebol, André Mazzuco.

Multicampeão pelo Vasco como atleta no fim da década de 90, Ramon retornou a São Januário no início de 2019 para ser auxiliar-técnico permanente. Com a saída de Abel, recebe sua primeira oportunidade como treinador no Clube onde viveu os melhores momentos de sua carreira.

Antônio Lopes de volta