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Sob Nova Direção

Ramon Menezes é efetivado como o novo técnico do Vasco

O ex-meia terá seu ex-comandante no Vasco como coordenador-técnico: Antônio Lopes

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:52
Ramon Menezes será o novo treinador do Vasco
Ramon Menezes será o novo treinador do Vasco Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
Uma reunião definitiva na tarde desta segunda-feira (30). Após pouco mais de uma hora, a direção de futebol do Vasco decidiu pela efetivação de Ramon Menezes, auxiliar-técnico desde o fim de 2018, como o novo treinador do time principal. O ex-meia terá seu ex-comandante no Vasco como coordenador-técnico: Antônio Lopes.
Ramon Menezes vai assumir o time que vinha sendo comandado por Abel Braga. Será um grande desafio para o ex-jogador que já viveu grandes momentos no clube. 

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Abel Braga é o problema visível de um Vasco completamente desestruturado

Nota Oficial do Vasco

"O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes será efetivado como treinador em substituição a Abel Braga. A escolha se deu nesta segunda-feira (30/03) após reunião entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luis Moreira, e o Executivo de Futebol, André Mazzuco.
Multicampeão pelo Vasco como atleta no fim da década de 90, Ramon retornou a São Januário no início de 2019 para ser auxiliar-técnico permanente. Com a saída de Abel, recebe sua primeira oportunidade como treinador no Clube onde viveu os melhores momentos de sua carreira.

Antônio Lopes de volta 

Junto com a efetivação de Ramon, o Clube anuncia ainda que Antônio Lopes está de volta ao Vasco. Técnico em algumas das principais conquistas do Cruzmaltino, entre elas o Campeonato Brasileiro de 1997, a Copa Libertadores de 1998 e o Torneio Rio-São Paulo de 1999, Lopes será o novo coordenador-técnico, função que ocupou nos últimos clubes pelos quais passou. No Vasco, sua última passagem como técnico foi em 2008".

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