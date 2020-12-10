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futebol

Rafael Traci apita Palmeiras x Bahia, no Allianz Parque

Será a quarta vez que o árbitro paranaense comandará um jogo do Verdão, em casa...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 08:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: César Greco/Palmeiras
O Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque em jogo marcado para o próximo sábado (12), às 19h (de Brasília) e terá Rafael Traci como comandante do duelo.
​Essa não será a primeira vez que o árbitro paranaense conduzirá o duelo entre paulistas e baianos. Em 2018, ele foi responsável pelo apito naquela jornada que terminou com goleada do Verdão por 3 a 0.
>> Confira aqui a tabela e simulador do Brasileirão 2020​Rafael Traci já apitou 3 partidas do Palmeiras, no Allianz Parque, em sua história como profissional de arbitragem. Além da vitória sobre o Bahia, ele comandou a vitória palmeirense sobre o Sport Recife por 5 a 1, em 2017, e o empate com o Atlético Mineiro em 1 a 1, em 2019.
​Sem nunca ter perdido com Traci liderando a equipe de arbitragem, o Palmeiras, em casa, busca se reencontrar com a vitória após dois empates - com o Santos, pelo Brasileirão, e com o Libertad, pela Libertadores.

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