Rafael Traci apita Palmeiras x Bahia, no Allianz Parque

Crédito: César Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque em jogo marcado para o próximo sábado (12), às 19h (de Brasília) e terá Rafael Traci como comandante do duelo.

​Essa não será a primeira vez que o árbitro paranaense conduzirá o duelo entre paulistas e baianos. Em 2018, ele foi responsável pelo apito naquela jornada que terminou com goleada do Verdão por 3 a 0.

>> Confira aqui a tabela e simulador do Brasileirão 2020​Rafael Traci já apitou 3 partidas do Palmeiras, no Allianz Parque, em sua história como profissional de arbitragem. Além da vitória sobre o Bahia, ele comandou a vitória palmeirense sobre o Sport Recife por 5 a 1, em 2017, e o empate com o Atlético Mineiro em 1 a 1, em 2019.