Rafael Foster lamenta 'bobeira' do Botafogo no empate com o Dragão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Rafael Foster teve boa atuação no empate em 1 a 1 entre Botafogo e Atlético Goianiense neste domingo, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileira. Após a partida, o zagueiro destacou o empenho da equipe, mas lamentou o gol marcado pelo atacante adversário Hyuri, o qual foi originado num erro de saída de bola.

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— No primeiro tempo, conseguimos fazer um bom jogo. No segundo, também fomos bem, mas demos uma bobeira na saída. É uma bola difícil, pelo meio. Estávamos sem jogadores ali. Aconteceu, tomamos o gol. Ficamos tristes com mais um empate, mas é fora de casa, diante de um adversário difícil. Temos que buscar o resultado em casa, diante do Bahia — disse Foster ao "Premiere".

O Botafogo, que balançou a rede com o lateral-esquerdo Victor Luis em cobrança de pênalti, voltará a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para receber o lanterna Bahia no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela primeira rodada da competição e foi adiado porque o Tricolor da Boa Terra estava envolvido com as finais do Estadual no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.