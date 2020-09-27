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Rafael Foster lamenta 'bobeira' do Botafogo no empate com o Dragão

Zagueiro foi bem no jogo em que o Glorioso empatou em 1 a 1 com o Atlético Goianiense, neste domingo, em Goiânia. Gol adversário saiu de erro alvinegro na saída de bola...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 20:47

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 20:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rafael Foster teve boa atuação no empate em 1 a 1 entre Botafogo e Atlético Goianiense neste domingo, em Goiânia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileira. Após a partida, o zagueiro destacou o empenho da equipe, mas lamentou o gol marcado pelo atacante adversário Hyuri, o qual foi originado num erro de saída de bola.
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
— No primeiro tempo, conseguimos fazer um bom jogo. No segundo, também fomos bem, mas demos uma bobeira na saída. É uma bola difícil, pelo meio. Estávamos sem jogadores ali. Aconteceu, tomamos o gol. Ficamos tristes com mais um empate, mas é fora de casa, diante de um adversário difícil. Temos que buscar o resultado em casa, diante do Bahia — disse Foster ao "Premiere".
O Botafogo, que balançou a rede com o lateral-esquerdo Victor Luis em cobrança de pênalti, voltará a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para receber o lanterna Bahia no Estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela primeira rodada da competição e foi adiado porque o Tricolor da Boa Terra estava envolvido com as finais do Estadual no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.
Quem mais empatou no Brasileirão até agora, com oito empates no total, o time comandado pelo técnico Paulo Autuori precisa de apenas um ponto para deixar a zona de rebaixamento. Está em 18º lugar, com 11 pontos, mas tem apenas uma vitória e, por isso, fica atrás de Coritiba, que tem três, e RB Bragantino, que tem duas.

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