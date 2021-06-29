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Principal nome do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer evolução da equipe na temporada

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 12:06

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:06

Crédito: Ricardo Lopes vive bom momento na China (Divulgação/Shanghai SIPG
Em alta no Shanghai SIPG neste início de temporada, o atacante Ricardo Lopes destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nas próximas partidas da temporada. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.- Estamos trabalhando para que a equipe faça um grande segundo semestre, de vitórias e conquistas importantes. Vamos nos dedicar ao máximo para que os próximos meses sejam de bons resultados - disse.
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Segundo Ricardo, o grupo vai lutar pelo título chinês.
- Nossa ideia é terminar esse ano com essa conquista. Vamos nos empenhar ao máximo para que isso seja possível.

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