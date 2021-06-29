Principal nome do Shanghai SIPG, Ricardo Lopes quer evolução da equipe na temporada

Em alta no Shanghai SIPG neste início de temporada, o atacante Ricardo Lopes destacou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nas próximas partidas da temporada. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.- Estamos trabalhando para que a equipe faça um grande segundo semestre, de vitórias e conquistas importantes. Vamos nos dedicar ao máximo para que os próximos meses sejam de bons resultados - disse.