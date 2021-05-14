Prestigiado, Tuchel deve ter cerca de 170 milhões de euros para gastar na janela de transferências

Thomas Tuchel deve receber um valor de cerca de 174 milhões de euros para contratar. De acordo com o "The Sun", a direção dos Blues está maravilhada com o trabalho do comandante e, em janeiro, o treinador será recompensado com um alto valor a ser gasto.
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Desde a chegada do alemão, o Chelsea chegou à final da Liga dos Campeões e da FA Cup. A previsão é que na próxima temporada a equipe dispute a Premier League. > Douglas Costa perto de voltar ao Brasil! Confira brasileiros que estão sem espaço no exterior e podem reforçar o seu clube
Os principais nomes monitorados pelo Chelsea são de Romelu Lukaku, da Inter de Milão, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Com a má fase de Werner, os Blues querem um centro-avante.
OS NÚMEROS DE LUKAKUNa temporada atual, o belga foi um dos principais jogadores da Inter de Milão, que conquistou o Campeonato Italiano. Ele atuou em 42 partidas, marcou 28 gols e deu 10 assistências.
OS NÚMEROS DE HAALANDCampeão da Copa da Alemanha, Haaland teve números impressionantes para um jogador de apenas 20 anos. O norueguês marcou 39 gols em 39 jogos. Ele também deu 11 assistências.