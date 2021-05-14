Prestigiado, Tuchel deve ter cerca de 170 milhões de euros para gastar na janela de transferências

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Thomas Tuchel deve receber um valor de cerca de 174 milhões de euros para contratar. De acordo com o "The Sun", a direção dos Blues está maravilhada com o trabalho do comandante e, em janeiro, o treinador será recompensado com um alto valor a ser gasto.

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Os principais nomes monitorados pelo Chelsea são de Romelu Lukaku, da Inter de Milão, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Com a má fase de Werner, os Blues querem um centro-avante.

OS NÚMEROS DE LUKAKU​Na temporada atual, o belga foi um dos principais jogadores da Inter de Milão, que conquistou o Campeonato Italiano. Ele atuou em 42 partidas, marcou 28 gols e deu 10 assistências.