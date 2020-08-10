Pressionado, Tuchel pode deixar o comando do Paris Saint-Germain

Apesar de liderar o Paris Saint-Germain na conquista do terceiro título da Ligue 1 consecutivo, Thomas Tuchel não tem futuro certo no clube. O "L'Équipe" informa que esta semana será decisiva para o treinador. Em caso de derrota diante do Atalanta, o comandante deve deixar o cargo.
O Paris Saint-Germain enfrenta a Atalanta pela Liga dos Campeões na quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília). Em caso de derrota, a direção do clube parisiense deve demitir o treinador.
Além das más atuações, um dos principais motivos para a demissão seria a má relação que Tuchel tem com Leonardo, diretor de futebol do PSG, e Kylian Mbappé.