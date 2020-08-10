Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pressionado, Tuchel pode deixar o comando do Paris Saint-Germain

Caso não triunfe na Liga dos Campeões, o treinador deve deixar o clube francês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:35

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:35

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Apesar de liderar o Paris Saint-Germain na conquista do terceiro título da Ligue 1 consecutivo, Thomas Tuchel não tem futuro certo no clube. O "L'Équipe" informa que esta semana será decisiva para o treinador. Em caso de derrota diante do Atalanta, o comandante deve deixar o cargo.
O Paris Saint-Germain enfrenta a Atalanta pela Liga dos Campeões na quarta-feira (12), às 16h (horário de Brasília). Em caso de derrota, a direção do clube parisiense deve demitir o treinador.
Além das más atuações, um dos principais motivos para a demissão seria a má relação que Tuchel tem com Leonardo, diretor de futebol do PSG, e Kylian Mbappé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados