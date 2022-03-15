Pressão no Fluminense! Torcida do Olimpia esgota ingressos para jogo da Libertadores

O Olimpia (PAR) terá casa cheia para enfrentar o Fluminense na partida de volta da terceira fase da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Por meio das redes sociais, o clube anunciou que os ingressos estão esgotados. O Tricolor venceu na ida, no Rio de Janeiro, por 3 a 1.Vale lembrar que a capacidade total do estádio é de 42.354 torcedores. Os bilhetes para a torcida visitante seguem à venda e custam 100.000 guaranis (cerca de R$ 72). Os tricolores vão ficar no Setor E. Os portões serão abertos às 18h30. Veja abaixo como comprar.

De acordo com os protocolos estabelecidos pelo governo local, viajantes do Brasil precisam apresentar um teste RT-PCR (NAAT) ou Antígeno (teste rápido) negativo feito até 48 horas para RT-PCR (NAAT) e 24 horas para Antígeno (teste rápido) antes de embarcar para o Paraguai. Crianças menores de 12 anos estão isentas de apresentar um teste de Covid-19.

O Fluminense tem a vantagem no Paraguai e pode até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.VEJA COMO COMPRAR INGRESSOS PARA O JOGO:

1) Realizar o cadastro e subir o comprovante de vacinação no site https://www.apf.org.py/hincha

2) Após preencher todos os dados, você receberá a “Caderneta Laranja”. É preciso aguardar 24 horas para que as informações sejam habilitadas e você receba a “Caderneta Verde”, que será seu passaporte de vacinação no Paraguai; SÓ SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE TORCEDORES QUE TIVEREM POSSE DA “CADERNETA VERDE”

3) O próximo passo será garantir o ingresso. CLIQUE AQUI PARA COMPRARATENÇÃO! Para efetuar a compra, é preciso estar com o CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL HABILITADO

4) Não há necessidade de retirada na bilheteria. O acesso ao estádio será através de um QR code, que estará disponível no smartphone do torcedor após a compra

SÓCIOS: Em acordo com o Olimpia, o Fluminense conseguiu uma carga de ingressos para atender aos seus sócios. Os primeiros 200 associados que estiverem com a mensalidade em dia poderão retirar gratuitamente 1 (um) ingresso diretamente no acesso ao setor destinado à torcida do Fluminense, das 18h30 às 21h. Basta apresentar a carteirinha ou o portal do sócio logado no celular.

ATENÇÃO PARA AS PROIBIÇÕES NO PARAGUAI:

- É proibida a entrada no estádio sob efeitos de álcool e drogas (sujeito a teste de bafômetro)- É proibido portar arma ou qualquer objeto pontiagudo- É proibida a entrada com garrafas de qualquer tipo- É proibida o uso de fogos, bombas e sinalizadores