Presidentes de Ceará e Fortaleza concordam com início do Brasileirão em agosto

Crédito: Divulgação/Ceará

A possibilidade do Campeonato Brasileiro ser iniciado entre os dias 8 e 9 de agosto agradou os presidentes de Ceará (Robinson de Castro) e Fortaleza (Marcelo Paz) segundo informação veiculada pelo jornal 'O POVO'.

Em declaração do mandatário do Tricolor do Pici, foi ressaltado que, nessa formatação de calendário, os clubes terão um tempo mais extenso para concluírem o Cearense além de avançarem na Copa do Nordeste antes de iniciarem a disputa das 38 rodadas do Brasileirão.

- Acho que é uma boa data, dá tempo da gente se articular para terminar a Copa do Nordeste e também o Estadual. Não na totalidade, mas boa parte deles. E então iniciar o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante torneio do país, para assim a roda do futebol brasileiro voltar a girar - avaliou.