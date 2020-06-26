Presidentes de Ceará e Fortaleza concordam com início do Brasileirão em agosto

A possibilidade do Campeonato Brasileiro ser iniciado entre os dias 8 e 9 de agosto agradou os presidentes de Ceará (Robinson de Castro) e Fortaleza (Marcelo Paz) segundo informação veiculada pelo jornal 'O POVO'.
Em declaração do mandatário do Tricolor do Pici, foi ressaltado que, nessa formatação de calendário, os clubes terão um tempo mais extenso para concluírem o Cearense além de avançarem na Copa do Nordeste antes de iniciarem a disputa das 38 rodadas do Brasileirão.
- Acho que é uma boa data, dá tempo da gente se articular para terminar a Copa do Nordeste e também o Estadual. Não na totalidade, mas boa parte deles. E então iniciar o Campeonato Brasileiro, que é o mais importante torneio do país, para assim a roda do futebol brasileiro voltar a girar - avaliou.
A ideia apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preservou o sistema de disputa de pontos corridos com jogos de ida e volta no modelo "todos contra todos", algo que dá maior segurança em relação aos valores de direitos de transmissão. Com isso, a competição teria seu término somente no mês de fevereiro de 2021. E MAIS:Com imagem e slogan impactantes, Fortaleza divulga projeto de doações a moradores de ruaDecisão do estadual em 2015 abreviou passagem no Fortaleza, afirma DeolaVenda de camisas do Ceará registra alta vertiginosa em relação a 2019Há 130 dias, Mateus Gonçalves marcava seu último gol no Ceará E MAIS: