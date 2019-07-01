Home
Praia de Carapebus e Muquiçaba são campeões da Taça das Comunidades

No masculino, Praia de Carapebus venceu Santa Terezinha por 1 a 0. Já as meninas de Muquiçaba derrotaram Serra Dourada III por 4 a 1