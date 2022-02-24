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futebol

Porto empata com a Lazio e avança às oitavas de final da Liga Europa

Após triunfo na primeira partida por 2 a 1, empate garante a classificação dos portugueses...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 17:55
O Porto aguentou a pressão imposta pela Lazio e garantiu o empate que precisava para se classificar às oitavas de final da Liga Europa. O time italiano teve dois gols anulados pelo VAR no segundo tempo, e o 2 a 2 no estádio Olímpico de Roma foi bom para os portugueses, que haviam levado a melhor no jogo de ida, por 2 a 1. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.No primeiro tempo, Immobile chegou a marcar três vezes em menos de cinco minutos, mas só uma delas valeu. Aos 19 minutos, o italiano abriu o placar, em posição regular. Nas outras, o VAR apontou impedimento. Aos 31 minutos, Taremi deixou tudo igual para os portugueses em cobrança de um pênalti sofrido por ele mesmo.
Confira a tabela e a classificação da Liga Europa
Na volta do intervalo, o jogo ficou mais morno, mas o Porto ampliou graças a Uribe, aos 22 minutos. No desespero, a Lazio reagiu e marcou nos acréscimos com Cataldi, mas não havia mais tempo para evitar a eliminação.
Pelo time italiano, estiveram em campo Felipe Anderson e Lucas Leiva. Na equipe portuguesa, marcaram presença Pepê, ex-Grêmio, que começou como titular, e Evanilson, que entrou na segunda etapa.
Crédito: PortocomemorouaclassificaçãoàsoitavasemjogoanimadocontraaLazio(Foto:AlbertoPIZZOLI/AFP

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