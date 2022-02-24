Porto empata com a Lazio e avança às oitavas de final da Liga Europa

O Porto aguentou a pressão imposta pela Lazio e garantiu o empate que precisava para se classificar às oitavas de final da Liga Europa. O time italiano teve dois gols anulados pelo VAR no segundo tempo, e o 2 a 2 no estádio Olímpico de Roma foi bom para os portugueses, que haviam levado a melhor no jogo de ida, por 2 a 1. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.No primeiro tempo, Immobile chegou a marcar três vezes em menos de cinco minutos, mas só uma delas valeu. Aos 19 minutos, o italiano abriu o placar, em posição regular. Nas outras, o VAR apontou impedimento. Aos 31 minutos, Taremi deixou tudo igual para os portugueses em cobrança de um pênalti sofrido por ele mesmo.