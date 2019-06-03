Home
Polícia intima Neymar para depor na sexta-feira no Rio

Membros da DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática) apuram a possibilidade de o atleta ter cometido crime ao divulgar imagens íntimas de uma mulher que o acusa de estupro