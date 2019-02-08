Home
Polícia identifica corpo e confirma morte de Emiliano Sala após acidente

O jogador estava desaparecido desde 21 de janeiro, quando o avião em que ele estava desapareceu no Canal da Mancha. O piloto David Ibbotson ainda não foi encontrado