Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pogba revela sonho de jogar no Real Madrid, mas afirma estar bem no Manchester United
futebol

Pogba revela sonho de jogar no Real Madrid, mas afirma estar bem no Manchester United

Meio-campista francês despistou sobre uma possível renovação com os Red Devils...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 16:35

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 16:35

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Especulado na Juventus e Real Madrid, Pogba falou sobre seu futuro. Com contrato até 2021, o meio-campista francês despistou sobre uma possível renovação de contrato com o Manchester United e revelou sonho de jogar pelo clube merengue.
- Interesse de Zidane? Ouvimos sempre coisas... todos os jogadores adorariam jogar no Real Madrid. Talvez seja um sonho, porque não um dia? Mas como disse, estou em Manchester e adoro o meu clube. Vou dar o máximo para colocar o clube onde ele merece estar - disse.Sobre sua renovação, Pogba garantiu não ter sido procurado por Ed Woodward, vice-presidente executivo dos Red Devils.
- Estou no Manchester. Sei que se falou muito de mim, mas eu não. Ouvi muito barulho que iria sair e que tinha que ir para este ou aquele clube. Hoje ainda estou no Manchester e luto para levar o clube ao mais alto nível. Estou concentrado nos jogos, ninguém me disse nada. Não falei com Ed Woodward. Por agora estou lá e penso apenas em voltar à melhor forma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro
Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados