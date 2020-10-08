Pogba revela sonho de jogar no Real Madrid, mas afirma estar bem no Manchester United

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Especulado na Juventus e Real Madrid, Pogba falou sobre seu futuro. Com contrato até 2021, o meio-campista francês despistou sobre uma possível renovação de contrato com o Manchester United e revelou sonho de jogar pelo clube merengue.

- Interesse de Zidane? Ouvimos sempre coisas... todos os jogadores adorariam jogar no Real Madrid. Talvez seja um sonho, porque não um dia? Mas como disse, estou em Manchester e adoro o meu clube. Vou dar o máximo para colocar o clube onde ele merece estar - disse.Sobre sua renovação, Pogba garantiu não ter sido procurado por Ed Woodward, vice-presidente executivo dos Red Devils.