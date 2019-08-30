Últimos ajustes

Placar eletrônico ultramoderno será instalado no Kleber Andrade

Estrutura terá 43 m² e exibirá imagens em alta definição. O Klebão também está passando por uma série de pequenas obras pontuais para receber o Mundial Sub-17

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 17:44 - Atualizado há 6 anos

Pode parecer mentira, mas o Kleber Andrade, reinaugurado oficialmente em dezembro de 2014, ainda não possui um placar eletrônico. Entretanto, essa espera está para acabar. De acordo com o secretário de esportes Júnior Abreu, o estádio será contemplado com um placar eletrônico definitivo para o Mundial de Futebol Sub-17, que acontece entre outubro e novembro.

O placar eletrônico definitivo deve se instalado nesse espaço do estádio Crédito: Vitor Jubini

"Será instalado no Kleber Andrade um placar eletrônico ultramoderno de 43 m² para exibição de textos, fotos e vídeos em alta definição”, descreveu o secretário.

Além do placar eletrônico, o Klebão está passando por uma série de pequenas obras pontuais para receber o Mundial Sub-17, e o secretário acredita que as principais reformas já estarão finalizadas para o início da competição internacional no Estado.

"A expectativa é que as obras principais sejam concluídas para o Mundial. A grama sintética ao redor do gramado será instalada, os bancos de reservas estarão devidamente posicionados sem atrapalhar a visão das primeiras fileiras das arquibancadas, além de melhorias nos banheiros e nos portões", afirmou.





