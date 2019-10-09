Futebol Capixaba

Placar eletrônico de R$ 868 mil é instalado no Kleber Andrade

Primeira impressão dos torcedores nas redes sociais não foi das melhores: "Ficou menor que a TV do meu quarto", disse um internauta

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 18:05 - Atualizado há 6 anos

Placar eletrônico do Kleber Andrade foi instalado e testado Crédito: Governo do Estado/Divulgação

As reformas pontuais e os ajustes finos no Kleber Andrade seguem acelerados. Na tarde desta quarta-feira (09), o placar eletrônico, uma das principais reivindicações do torcedor capixaba, foi instalado e testado na praça esportiva. O próprio governador Renato Casagrande (PSB) fez questão de divulgar o acontecimento em suas redes sociais.

"Agora as partidas no Kleber Andrade vão ganhar mais emoção. Acabamos de concluir os testes para a instalação do novo placar eletrônico do estádio de todos os capixabas, que já está funcionando. Ele é capaz de reproduzir imagens, vídeos e textos, garantindo mais qualidade para os torcedores no principal palco do nosso futebol. Ótimo dia, amigos!", declarou o governador.

O custo total do placar eletrônico, que possui 43m², foi de R$ 868 mil e faz parte do pacote reservado às reformas pontuais da principal praça esportiva do Espírito Santo.

Leia mais Novo gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto no final de semana

Primeiras impressões

A primeira impressão dos torcedores capixabas ao ver as imagens do placar eletrônico nas redes sociais é que ficou pequeno ou que não vai ser satisfatório a todos que estiverem no estádio: "Imagino o quão difícil é agradar o povo... Mas esse telão para tamanho do estádio ficou menor que a TV do meu quarto", afirmou um torcedor na página oficial do governador Renato Casagrande. Outro internauta também achou a tela pequena: "Legal, mas não deveria ser um pouco maior não?", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta