Philippe Coutinho viaja ao Brasil para se recuperar de lesão no joelho

Afastado dos gramados desde o fim de 2020, o meia Philippe Coutinho foi liberado pelo Barcelona para viajar ao Brasil a fim de tratar de uma lesão no joelho esquerdo. O camisa 14 blaugrana não entra em campo desde o dia 29 de dezembro, quando foi substituído ainda no primeiro tempo em jogo contra o Eibar.
+ Veja a tabela da La LigaApós a cirurgia, a expectativa era que Coutinho voltasse aos gramados num período entre três e quatro meses, mas algumas complicações atrasaram este retorno. De acordo com o jornal "Sport", o brasileiro sequer deverá entrar em campo novamente na atual temporada.
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Antes de se machucar, Philippe Coutinho fazia boa campanha com o Barcelona em sua volta de empréstimo do Bayern de Munique e era titular com o técnico Ronald Koeman. O atleta entrou em campo 14 vezes na temporada, sendo apenas quatro saindo do banco, e marcou três gols, além de dar duas assistências.