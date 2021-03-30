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futebol

Philippe Coutinho viaja ao Brasil para se recuperar de lesão no joelho

Brasileiro passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo em janeiro, mas teve complicações em recuperação. Meia não deve mais entrar em campo na temporada...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 15:21
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Afastado dos gramados desde o fim de 2020, o meia Philippe Coutinho foi liberado pelo Barcelona para viajar ao Brasil a fim de tratar de uma lesão no joelho esquerdo. O camisa 14 blaugrana não entra em campo desde o dia 29 de dezembro, quando foi substituído ainda no primeiro tempo em jogo contra o Eibar.
+ Veja a tabela da La LigaApós a cirurgia, a expectativa era que Coutinho voltasse aos gramados num período entre três e quatro meses, mas algumas complicações atrasaram este retorno. De acordo com o jornal "Sport", o brasileiro sequer deverá entrar em campo novamente na atual temporada.
+ Veja quem são os maiores artilheiros de 20 importantes seleções pelo mundo
Antes de se machucar, Philippe Coutinho fazia boa campanha com o Barcelona em sua volta de empréstimo do Bayern de Munique e era titular com o técnico Ronald Koeman. O atleta entrou em campo 14 vezes na temporada, sendo apenas quatro saindo do banco, e marcou três gols, além de dar duas assistências.

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