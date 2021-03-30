Philippe Coutinho viaja ao Brasil para se recuperar de lesão no joelho

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Afastado dos gramados desde o fim de 2020, o meia Philippe Coutinho foi liberado pelo Barcelona para viajar ao Brasil a fim de tratar de uma lesão no joelho esquerdo. O camisa 14 blaugrana não entra em campo desde o dia 29 de dezembro, quando foi substituído ainda no primeiro tempo em jogo contra o Eibar.

+ Veja a tabela da La LigaApós a cirurgia, a expectativa era que Coutinho voltasse aos gramados num período entre três e quatro meses, mas algumas complicações atrasaram este retorno. De acordo com o jornal "Sport", o brasileiro sequer deverá entrar em campo novamente na atual temporada.

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