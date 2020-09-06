Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedro Rocha, atacante do Flamengo, sofre lesão e inicia tratamento no CT

Atacante entrou na etapa final contra o Fortaleza e se lesionou em poucos minutos...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 17:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 17:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em exames realizados neste domingo, o atacante Pedro Rocha teve lesão muscular na coxa esquerda constatada. Assim, o camisa 32 vira baixa no Flamengo, que enfrenta o Fluminense na próxima quarta, pelo Brasileirão. Segundo comunicado do clube - que não informa previsão de recuperação -, Pedro Rocha já iniciou tratamento nesta tarde no CT do Ninho do Urubu.
Pedro Rocha se lesionou no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, sábado no Maracanã. O jogador havia sido acionado por Domènec Torrent minutos antes, e, como o time já havia feito as cinco substituições, acabou deixando o Flamengo com um jogador a menos. Mesmo assim, o Rubro-Negro chegou à vitória, marcando com Gabriel Barbosa aos 41 minutos da etapa derradeira.
Além de Pedro Rocha, o Flamengo tem dois desfalques certos para o Fla-Flu. Os goleiros Diego Alves e César, ambos com Covid-19, seguem afastados e Gabriel Batista, cria do Ninho de 22 anos, será titular pela terceira partida consecutiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados