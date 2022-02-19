Paulo Sousa, do Flamengo, exalta Denir: '40 anos de dedicação ao clube é inquestionavelmente amor e paixão'

Na manhã deste sábado, através de uma rede social, o técnico Paulo Sousa exaltou o massagista Denir, de 73 anos, que é uma das figuras lendárias do clube. Na postagem, o Mister destacou que 40 anos de dedicação ao Flamengo é "inquestionavelmente amor e paixão". Confira abaixo:- Levantar quem sempre nos levanta o moral e nos dá energia positiva. 40 anos de dedicação ao clube é inquestionavelmente amor e paixão! Obrigado, Denir! Como o próprio Paulo Sousa escreveu na postagem, Denir trabalha no Flamengo há 40 anos. Querido por todos, o massagista terá a oportunidade de levantar mais uma taça pelo Flamengo neste domingo, quando o time enfrenta o Atlético-MG na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília), pela Supercopa do Brasil.