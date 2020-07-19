Patrick Kluivert é nome preferido de jogadores para comando do Barça

Crédito: Kluivert tem identidade com o Barcelona e boa relação com os pesos pesados do elenco (FRANCK FIFE / AFP

próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O holandês é visto como o Zidane da Catalunha, é uma solução caseira, uma vez que trabalha com formação de jogadores no clube há um ano, tem identificação com a equipe e pode levar dois fatores pedidos por Messi em campo: intensidade e caráter.

O ex-jogador culé está com 44 anos, é respeitado e possui boa relação com todos os nomes pesados do vestiário blaugrana. O veterano conhece bem os jovens, como Ansu Fati, principal estrela da base promovida ao time principal nesta temporada, além de ter sido importante na aquisição na contratação de Frenkie De Jong.