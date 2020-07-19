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Patrick Kluivert é nome preferido de jogadores para comando do Barça

Quique Setién está pressionado e não deve ficar para a próxima temporada, enquanto Xavi também é especulado. Holandês é solução caseira e terá respaldo do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 12:35

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 12:35

Crédito: Kluivert tem identidade com o Barcelona e boa relação com os pesos pesados do elenco (FRANCK FIFE / AFP
próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. O holandês é visto como o Zidane da Catalunha, é uma solução caseira, uma vez que trabalha com formação de jogadores no clube há um ano, tem identificação com a equipe e pode levar dois fatores pedidos por Messi em campo: intensidade e caráter.
O ex-jogador culé está com 44 anos, é respeitado e possui boa relação com todos os nomes pesados do vestiário blaugrana. O veterano conhece bem os jovens, como Ansu Fati, principal estrela da base promovida ao time principal nesta temporada, além de ter sido importante na aquisição na contratação de Frenkie De Jong.
A decisão está nas mãos de Josep Maria Bartomeu, que também possui outras opções, mas sem a mesma identidade de Kluiver com o time. Poliglota, o ex-atacante é visto como a pessoa certa para recuperar alguns o futebol de alguns atletas, como Dembélé. Esta pode ser a primeira oportunidade do holandês como técnico principal de uma equipe, mas terá o respaldo dos jogadores.

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