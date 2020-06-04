Pássaro revela que Lucas Moura ficou bem perto do São Paulo em 2017

- A conversa andou muito, falei com o pai dele. Ele foi para o Tottenham no dia 31 de janeiro, último dia da janela. Eu realmente acredito que se ele não tivesse ido para o Tottenham a gente poderia ter a presença daquela pessoa maravilhosa, daquele jogador ainda mais, por um tempo conosco aqui - revelou o dirigente, que chegou a se hospedar na casa de Lucas em Paris.E MAIS:Daniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem''Óbvio que estou tentando formalizar minha candidatura no São Paulo', diz Marco Aurélio CunhaRaí: 'Quando vejo injustiça social e vidas ameaçadas, eu falo'- Eu fui para lá, fiquei na casa dele por três ou quatro dias. Ele não estava bem no PSG e ainda não tinha nada de Tottenham. Eu passei uns dias lá com o empresário dele, que inclusive é o mesmo do Antony, fui a um jogo com ele, foi ótimo, e apresentei um projeto para ele voltar ao São Paulo naquela altura. Se não me engano, era no fim de 2017. Não era um projeto permanente, era parecido com aquele do Hernanes. Ou seja, uma volta rápida, por seis meses ou um ano. Tinha Copa do Mundo no ano seguinte, tinha todo um cenário que fazia sentido para o caso dele não encontrar um projeto na Europa que o deixasse feliz. Ele tinha muitas propostas, de muitos clubes, mas nenhum tinha chamado a atenção dele.