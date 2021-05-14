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futebol

Paris Saint-Germain lança uniforme da temporada 21/22

Com Mbappé de modelo principal, equipe parisiense lançou nova camisa em parceria com a Jordan...
LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 11:24

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 11:24

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, seu novo uniforme para a temporada 21/22. Com a cor azul predominante e em parceria com a marca Jordan, o principal modelo foi Mbappé.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS

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