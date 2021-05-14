Paris Saint-Germain lança uniforme da temporada 21/22

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, seu novo uniforme para a temporada 21/22. Com a cor azul predominante e em parceria com a marca Jordan, o principal modelo foi Mbappé.
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