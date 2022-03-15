Palmeiras volta aos treinos para dérbi com retorno de Patrick de Paula e Gabriel Menino

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira (15), na Academia de Futebol, após derrotar o Santos por 1 a 0, no último domingo (13), pelo Campeonato Paulista. Em meio a uma sequência de três clássicos e com a melhor campanha da competição, o time iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians, nesta quinta (17), às 20h30, no Allianz Parque.O técnico Abel Ferreira e sua comissão comandaram atividades técnicas. As principais novidades foram as presenças dos meio-campistas Gabriel Menino e Patrick de Paula, que avançaram no processo de transição física e participaram do trabalho integrados ao elenco. Já o zagueiro Luan realizou atividades internas e no campo com o Núcleo de Saúde e Performance.

O lateral-direito Mayke passou por exames na segunda-feira (14) e não houve fratura após ser substituído com dores na partida contra o Santos. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e realizou tratamento na parte interna do centro de excelência com membros do departamento médico.

No gramado, os jogadores fizeram inicialmente um treino posicional de passes e apoio nas triangulações. Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santos tiveram uma carga menor e fizeram um complemento físico antes de deixar o campo. Os demais ainda exercitaram construção de jogo, marcação e finalizações em outras três atividades distintas.

O Verdão volta a treinar nesta quarta-feira (16), às 10h, na Academia de Futebol. O clube é o único invicto do Paulista e já está classificado às quartas de final, com 26 pontos. O Palmeiras precisa de mais um ponto em dois jogos para assegurar a melhor campanha da primeira fase dentre todos os grupos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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