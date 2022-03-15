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futebol

Palmeiras já vendeu mais de 36 mil ingressos para clássico contra Corinthians

Dérbi da próxima quinta terá o maior público em casa do Verdão em dois anos ...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 06:00

Publicado em 15 de Março de 2022 às 06:00

O Allianz Parque deverá ter lotação máxima para o clássico da próxima quinta-feira (17) do Palmeiras contra o Corinthians, às 20h30 (de Brasília), em partida adiada da sexta rodada do Campeonato Paulista.O Verdão anunciou a venda de mais de 36 mil bilhetes para a partida e a expectativa é que o público ultrapasse as mais de 38,8 mil pessoas que viram a vitória por 1 a 0 sobre o Santos no último domingo (13), marcando o maior público do local desde o início da pandemia e as restrições de público.
Os valores das entradas vão de R$ 70 a R$ 140, sem levar em consideração os descontos para o Avanti. Os membros do programa de sócio-torcedor tiveram a preferência na compra até a manhã de segunda-feira (14).
As entradas para o jogo contra o Corinthians estão à disposição no site www.ingressospalmeiras.com.br.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: TorcidadoVerdãojálotouoAllianzParquenoúltimodomingo,contraoSantos(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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