Palmeiras já vendeu mais de 36 mil ingressos para clássico contra Corinthians

O Allianz Parque deverá ter lotação máxima para o clássico da próxima quinta-feira (17) do Palmeiras contra o Corinthians, às 20h30 (de Brasília), em partida adiada da sexta rodada do Campeonato Paulista.O Verdão anunciou a venda de mais de 36 mil bilhetes para a partida e a expectativa é que o público ultrapasse as mais de 38,8 mil pessoas que viram a vitória por 1 a 0 sobre o Santos no último domingo (13), marcando o maior público do local desde o início da pandemia e as restrições de público.