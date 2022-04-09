Palmeiras estreia no Brasileiro tentando manter invencibilidade histórica contra o Ceará

Atual bicampeão da Libertadores e campeão paulista, o Palmeiras inicia neste sábado a busca pelo título do Campeonato Brasileiro. E como se o bom momento já não fosse suficiente para o torcedor acreditar num resultado positivo, o retrospecto contra o adversário amplia ainda mais a confiança. Às 21 horas, no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira terá pela frente o Ceará, que jamais venceu o Alviverde como visitante em competições oficiais.

Palmeiras e Ceará já se enfrentaram 16 vezes com mando de campo dos paulistas em jogos por Brasileiro, Copa do Brasil e Série B. Ao todo, são 13 vitórias palmeirenses, três empates e nenhum triunfo cearense.

A última vez que o Vozão conseguiu um ponto foi em 2010, no empate em 1 a 1 na Arena Barueri. Marcos Assunção abriu o placar e Geraldo empatou para os visitantes.

No último encontro em São Paulo, no ano passado, vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol do jovem Kevin, então com 18 anos de idade. A partida foi válida pela 38ª rodada do Brasileirão, e o Palmeiras entrou em campo com uma equipe recheada de atletas oriundos das divisões de base do clube. Neste sábado, porém, Abel deverá ter força máxima em campo.

PALMEIRAS X CEARÁ- Retrospecto do Palmeiras como mandante em competições oficiais

16 jogos13 vitórias do Palmeiras3 empates0 vitórias do Ceará​40 gols do Palmeiras7 gols do Ceará