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Palmeiras estreia no Brasileiro tentando manter invencibilidade histórica contra o Ceará

Alviverde nunca perdeu para o Vozão como mandante em competições oficiais...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 11:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 11:55
Atual bicampeão da Libertadores e campeão paulista, o Palmeiras inicia neste sábado a busca pelo título do Campeonato Brasileiro. E como se o bom momento já não fosse suficiente para o torcedor acreditar num resultado positivo, o retrospecto contra o adversário amplia ainda mais a confiança. Às 21 horas, no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira terá pela frente o Ceará, que jamais venceu o Alviverde como visitante em competições oficiais.
Palmeiras e Ceará já se enfrentaram 16 vezes com mando de campo dos paulistas em jogos por Brasileiro, Copa do Brasil e Série B. Ao todo, são 13 vitórias palmeirenses, três empates e nenhum triunfo cearense.
A última vez que o Vozão conseguiu um ponto foi em 2010, no empate em 1 a 1 na Arena Barueri. Marcos Assunção abriu o placar e Geraldo empatou para os visitantes.
No último encontro em São Paulo, no ano passado, vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol do jovem Kevin, então com 18 anos de idade. A partida foi válida pela 38ª rodada do Brasileirão, e o Palmeiras entrou em campo com uma equipe recheada de atletas oriundos das divisões de base do clube. Neste sábado, porém, Abel deverá ter força máxima em campo.
PALMEIRAS X CEARÁ- Retrospecto do Palmeiras como mandante em competições oficiais
16 jogos13 vitórias do Palmeiras3 empates0 vitórias do Ceará​40 gols do Palmeiras7 gols do Ceará
Crédito: PalmeirastemótimoretrospectocontraoCearácomomandante(ArteLANCE!

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