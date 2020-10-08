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Palmeiras demite preparador de goleiras do time feminino

Fabrício de Paula era o responsável pelo treino específico das arqueiras palestrinas e será substituído por Michel Recarti, que já faz parte da comissão técnica de Ricardo Belli...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 13:13

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:13

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras demitiu na noite desta quarta-feira (7), o preparador de goleiras da equipe feminina, Fabrício de Paula. Alberto Simão, diretor executivo do Palmeiras, comunicou o profissional que ele não faz mais parte do projeto.
Apesar do Palmeiras ainda não ter se posicionado sobre o desligamento do agora, a informação foi confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA. O preparador chegou no Palmeiras em 2019, com o intuito de realizar os treinamentos específicos que as goleiras necessitam, tanto tático, como técnico e psicológico.
Sempre muito elogiado pelas goleiras do Verdão, Fabrício estruturava treinamentos de acordo com o biotipo de cada atleta para melhorar o desempenho de cada uma delas e o método foi utilizado até mesmo durante a pandemia.Como preparador do Verdão, ele foi importante na conquista da taça da Copa Paulista, primeiro título do Palmeiras desde que o time feminino retornou às atividades.
Fabrício treinou Vivi Holzel, Karen Xavier, Jully Silva e Keissyane Santos, durante a passagem pelo clube
A vaga será ocupada por Michel Recarti. Ele trabalhava como preparador de goleiras na Seleção de Futsal de Surdos e faz parte da atual comissão técnica do feminino palmeirense.
As palestrinas estão perto de garantir a vaga para a fase de grupos do Campeonato Brasileiro A1. O próximo compromisso do Verdão na competição será neste domingo (11), diante do Flamengo, em Itu.
Além disso, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista, no dia 19 de outubro, contra a Ferroviária.

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