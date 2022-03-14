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Pai de Messi busca negociar retorno de atacante para o Barcelona

No Paris Saint-Germain, camisa 30 tem sido vaiado pela torcida por conta dos desempenhos abaixo da média, mas diretoria confia no jogador...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 08:39

Publicado em 14 de Março de 2022 às 08:39

Jorge Messi, pai do craque do Paris Saint-Germain, entrou em contato com o Barcelona para um possível retorno do atacante à Catalunha na próxima temporada, segundo o jornalista Gerard Romero. O camisa 30 tem contrato com o clube francês até 2023.Em sua primeira temporada com a camisa do PSG, o argentino não tem conseguido se encaixar na equipe de Mauricio Pochettino e tem encontrado dificuldade em se adaptar ao futebol francês. Por conta disso, o atleta foi um dos principais alvos de vaias na vitória do time sobre o Bordeaux, no último fim de semana, pela Ligue 1.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Também de acordo com o jornalista Matteo Moretto, Messi estaria farto da equipe de Paris e estaria sonhando com o Barcelona. No entanto, a diretoria encabeçada por Leonardo e Nasser Al-Khelaifi não pensam na saída do jogador após uma única temporada.
Em 2022, o PSG fracassou ao ser eliminado nas oitavas de final da Champions League e na Copa da França, embora o título do Campeonato Francês esteja próximo. Além disso, o clube deve enfrentar a saída de Mbappé na próxima janela de verão da Europa e precisa ter um elenco competitivo para a próxima campanha.
Crédito: LionelMessinãoseencaixouenãoseadaptoucomacamisadoPSG(FRANCKFIFE/AFP

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