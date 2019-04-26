Home
>
Futebol
>
Pacotão: Vitória contrata atacantes, lateral e zagueiro para a Série D

Pacotão: Vitória contrata atacantes, lateral e zagueiro para a Série D

Indicados por Valdir Bigode, chegaram o zagueiro Wellintgon Reis, o lateral direito Watson, e os atacantes Rafael Pernão e Bruno Lopes