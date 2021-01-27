Ozil quer conquistar Campeonato Turco com o Fenerbahce

Em suas primeiras palavras como novo jogador do Fenerbahce, Mesut Ozil afirmou que quer conquistar títulos e fazer sua equipe ter bom desempenho na Champions League. O meio-campista alemão foi anunciado no último domingo e assinou um contrato com o clube turco após um longo namoro até 2024.- Era um sonho para o Fenerbahce e era um sonho para mim. Eu acredito que vamos ganhar o Campeonato Turco. Espero estar na Champions e fazer coisas importantes na Liga dos Campeões.