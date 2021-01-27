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futebol

Ozil quer conquistar Campeonato Turco com o Fenerbahce

Meio-campista afirma estar vivendo um sonho e revela que quer jogar Champions League na próxima temporada com sua nova equipe. Não há previsão de estreia para o atleta...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 13:27
Crédito: AFP
Em suas primeiras palavras como novo jogador do Fenerbahce, Mesut Ozil afirmou que quer conquistar títulos e fazer sua equipe ter bom desempenho na Champions League. O meio-campista alemão foi anunciado no último domingo e assinou um contrato com o clube turco após um longo namoro até 2024.- Era um sonho para o Fenerbahce e era um sonho para mim. Eu acredito que vamos ganhar o Campeonato Turco. Espero estar na Champions e fazer coisas importantes na Liga dos Campeões.
Para assinar com seu clube de infância, Ozil teve que aceitar um drástico corte salarial. Na atual temporada, o Fenerbahce ocupa a vice-liderança do principal torneio nacional e está com dois pontos a menos do que o Besiktas. Ainda não há previsão para a estreia do atleta, mas sua equipe entra em campo neste sábado para encarar o Rizespor.

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