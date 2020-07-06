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futebol

Odair cita vantagem física do Flamengo, mas garante Fluminense focado do início ao fim em final

Treinador observa evolução do Tricolor em semifinal e volta a criticar pouco tempo de trabalho desde a retomada do Campeonato Carioca...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 22:19

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 22:19
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Depois do empate por 0 a 0 com o Botafogo e de garantir a vaga na final da Taça Rio, o Fluminense começa a pensar na decisão contra o Flamengo, na quarta-feira. Para o técnico Odair Hellmann, há clara vantagem física dos adversários, no entanto, o Tricolor dará tudo de si para tentar conquistar o título. Vale lembrar que esta seria a única forma de o Flu vencer também o Campeonato Carioca, já que o Rubro-Negro foi campeão da Taça Guanabara e líder da classificação geral.
- O adversário chega muito mais preparado em todos os aspectos, inclusive fisicamente. Mas vamos tentar manter a organização, o time consistente e fazer nosso jogo para conseguir o título. A estratégia é organização, tentar manter a estrutura fortalecida. A partir do momento que recuperar a posse de bola ficar com ela, tentar manter isso. Para que a gente consiga fazer um grande jogo e conquiste o título.
- O Flamengo tem não só a consolidação do ano anterior com a mesma equipe e algumas contratações, mas também continua o mesmo treinador, mesma estrutura. E eles estão treinando há 50, 60 dias. Tem vantagem física. Mas como disse aos jogadores, além de organização, é ficar com a bola, dar prosseguimento e vamos entregar tudo desde o primeiro minuto até o último segundo. Trabalhar e acreditar na possibilidade - avaliou Odair.
O treinador do Fluminense voltou a criticar o pouco tempo de trabalho desde a retomada do futebol no Rio de Janeiro. O time das Laranjeiras fará o quarto jogo menos de um mês após voltar aos treinamentos. Isso, para Odair, justifica também a falta de gols até o momento. O Flu está em branco nos três jogos que fez.
- Conseguimos inserir poucos trabalhos de finalização com partes específicas. Por quê? Porque o processo é muito acelerado. Não tem tempo. Não tive tempo para treinar para a semifinal. Temos 45 ou 50 dias para começar o Brasileiro. Isso não existe. Tenho que elogiar os jogadores por toda dedicação. Sabemos que precisamos evoluir com o processo dos jogos - avaliou.

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