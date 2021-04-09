O dono de todos os recordes: como Lionel Messi chega ao El Clásico desta temporada

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O duelo entre Real Madrid e Barcelona é um momento para parar e refletir sobre os recordistas. E há um nome que surge uma ou outra vez quando você olha para os números do lado catalão desta rivalidade: Lionel Messi, sem surpresa alguma.

Messi conquistou o prêmio Pichichi de artilheiro da La Liga em sete ocasiões. Na temporada 2019/2020, ele marcou 25 gols e deu 22 assistências no Campeonato Espanhol, tornando-se o primeiro jogador a marcar mais de 20 gols e fornecer mais de 20 assistências. Por falar em feito único, em 2012, as habilidades de Messi atingiram níveis alucinantes e sem precedentes. Naquele ano, o craque anotou 96 gols - outro recorde - de janeiro a dezembro (84 com o Barcelona e 12 com a Argentina). E ele é o único jogador a ter marcado mais de 40 gols em 10 temporadas consecutivas.

Recordista no El Clásico e do Barcelona

Com a aproximação do segundo El Clásico da temporada, Messi vai tentar somar mais gols aos 26 que já marcou no Real Madrid - número esse que é o maior da história dessa rivalidade, com 18 bolas nas redes da La Liga, dois na Liga dos Campeões e seis na Supercopa da Espanha. No total, são 44 jogos contra o Real Madrid, outro recorde para um jogador do Barça.

E não para por aí. Na recente vitória do Barcelona por 6-1 sobre a Real Sociedad no final de março, Messi se tornou o jogador que mais defendeu as cores do clube catalão em partidas oficiais, jogando sua 768ª partida - estando na equipe blaugrana desde a base, quando ingressou aos 13 anos.

O recorde de gols pelo Barcelona era de César Rodríguez desde a década de 1950, que finalizou a temporada no clube com 232 gols. Desde então, Messi bateu essa marca e, no final de março de 2021, somava 663 gols no clube - isso o torna o jogador com mais gols em um único clube, tendo ultrapassado o Rei Pelé, que tem 643 tentos pelo Santos.