Cheirinho, gostoso!

O cheiro no Flamengo agora é outro! É de vaga nas quartas da Libertadores

Com Gabigol inspirado, Mengão supera os próprios carmas e segue na luta pelo bi da América

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 22:10 - Atualizado há 6 anos

Por Zé Pitaco

Já estavam com os memes da flamengada prontos, né? Hahahahahaha. Podem guardar aí, pois desta vez o Mengão não deu esse gostinho aos rivais, muito por conta da atuação destacada de Gabigol, que incorporou o espírito de Vinicius Junior Ciclope e também anotou dois gols contra o Emelec. Não pegou a referência? A montagem abaixo vai te ajudar.

Vinicius Junior emprestou os óculos para Gabigol brilhar diante do Emelec Crédito: Divulgação/Flamengo e Agência Estado

Aparentemente o Flamengo entendeu o que precisa fazer para se dar bem na Libertadores. Não que tenha feito uma obra perfeita, longe disso, mas fez o suficiente para reverter a desvantagem patética do jogo de ida, devolveu o 2 a 0, e nos pênaltis viu Diego Alves justificar a fama de pegador de pênaltis. O papelão nas cobranças diante do Athletico-PR (leia Afletico-PR) na Copa do Brasil serviu de ensinamento.

Agora pintou o Internacional pelo caminho nas quartas de final. E pelo Colorado tem um tal de Paolo Guerrero, que anda embaçado. Mas aí, tô confiando nesse Mengão moderno de Jorge Jesus. Ainda tá meio capenga, mas já dá mostras de que pode aprontar. Vai ser campeão? Sei lá, bicho. Não sou vidente. Aliás, flamenguista nenhum duvida depois do que viu na quarta-feira no Maracanã.

Não existe meio termo quando o assunto é Flamengo. Se ganha, é o melhor do mundo. Se perde, é pior que o Ibis. A bipolaridade de sentimentos é marca registrada da nação, como gosta de ser chamada.

No mais, sem mais. Vou nessa!

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta