Números mostram como Rômulo pode ser útil ao Vasco

Crédito: Volante foi anunciado pelo Vasco na terça-feira (Divulgação/Vasco da Gama

Quase uma década depois, Rômulo está de volta ao Vasco. Negociado com o Spartak Moscou, da Rússia, em 2012, quando vivia um dos seus melhores momentos da carreira - chegando inclusive a defender a Seleção Brasileira -, o volante retorna à São Januário após passagens por Flamengo, Grêmio e o Shijiazhuang Ever Bright, da China, onde atuou em 2020.

O jogador chega para aumentar não apenas a média de idade do time, que conta ainda com muitos jovens, mas também a estatura. O jogo aéreo defensivo tem sido um dos problemas da equipe de Marcelo Cabo, que sofreu 8 dos seus 13 gols na temporada através de cruzamentos.

Com 1,84m de altura, Rômulo sempre se destacou nos duelos pelo alto. Tanto ofensivos quanto defensivos. No próprio Vasco, em seu começo, marcou de cabeça cinco dos seus oito gols. Na China, apesar de não ter estufado as redes, teve a 3ª maior média de jogadas aéreas ganhas entre os meias do Campeonato Chinês. Com 2,17 duelos ganhos a cada 90 minutos em campo, ficou atrás apenas Fellaini, ex-Manchester United, e do bósnio Samir Memisevic, segundo dados do site Sofascore.

Rômulo teve ainda a 3ª maior média de cortes defensivos - 2,49/90 min - entre os jogadores de meio-campo, ficando mais uma vez abaixo do belga e do chinês Zhengyu Huang.

Outra característica do novo reforço vascaíno é a bola longa. Jogando na maioria das vezes como primeiro volante, centralizado, com tempo e espaço para organizar o jogo, Rômulo foi o 13º meia em média de lançamentos certos. Fundamento que foi dominado por outros brasileiros que disputaram a competição: Oscar, ex-Seleção, e Moisés, ex-Palmeiras.

Números que casam com as necessidades apresentadas pelo Vasco até agora, e que ajudam a entender como o jogador pode ser aproveitado em seu retorno ao clube que o projetou. Confira mais estatísticas do volante:

ESTATÍSTICAS DE RÔMULO NA LIGA CHINESA EM 2020- Dados do Sofascore | Média a cada 90 minutos em campo