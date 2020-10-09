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futebol

Novos uniformes do Santos são aprovados por conselheiros

Após solicitaçaõ de um dos membros do Conselho Deliberativo, presidente santista, Orlando Rollo, se comprometeu a tentar recolocar escudo atual no terceiro uniforme...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 23:04

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 23:04
Crédito: Divulgação/Santos FC
Em reunião virtual realizada nesta quinta-feira (08), o Conselho Deliberativo do Santos aprovou o terceiro uniforme do clube, na cor azul, bem como uma edição especial na cor rosa, onde parte do valor levantado será revertido na prevenção e combate ao câncer de mama.
Durante o seu direito de fala sobre o assunto, o conselheiro Vágner Lombardi solicitou a alteração do escudo antigo para o atual no terceiro uniforme. O presidente Orlando Rollo se comprometeu a tentar fazer a alteração, mas a aprovação girou em torno do projeto original.
Os novos uniformes já foram colocados à venda, mas precisavam da aprovação dos conselheiros para que pudessem ser utilizados em dias de jogos, o que com a anuência desta noite já poderá acontecer. No entanto, a estreia ainda não tem data definida.

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