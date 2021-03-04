Novo exame aponta entorse no ligamento do joelho de Piqué

Após marcar o gol heróico aos 49 minutos do segundo tempo na semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Sevilla, Piqué teve que sair de campo lesionado. Nesta quinta-feira, o jogador passou por exames e foi detectada uma entorse no ligamento lateral interno do joelho do defensor, segundo o “Mundo Deportivo”.O veterano de 34 anos passou três meses da temporada se recuperando de uma lesão no joelho e retornou aos gramados nas últimas semanas. A nova contusão preocupa o técnico Ronald Koeman e ainda não há uma previsão de retorno para um dos principais líderes do elenco blaugrana.