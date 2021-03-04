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futebol

Novo exame aponta entorse no ligamento do joelho de Piqué

Zagueiro do Barcelona marcou gol histórico na semifinal da Copa do Rei, mas saiu de campo lesionado. Defensor passou três meses da temporada tratando o joelho...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 09:43
Crédito: Rafael Marchante/AFP
Após marcar o gol heróico aos 49 minutos do segundo tempo na semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Sevilla, Piqué teve que sair de campo lesionado. Nesta quinta-feira, o jogador passou por exames e foi detectada uma entorse no ligamento lateral interno do joelho do defensor, segundo o “Mundo Deportivo”.O veterano de 34 anos passou três meses da temporada se recuperando de uma lesão no joelho e retornou aos gramados nas últimas semanas. A nova contusão preocupa o técnico Ronald Koeman e ainda não há uma previsão de retorno para um dos principais líderes do elenco blaugrana.
> Veja a tabela da La Liga
Além de Piqué, o zagueiro Araújo também vem enfrentando problemas físicos e não consegue ter uma temporada saudável. Neste final de semana, os culés enfrentam o Osasuna e ainda não há uma definição sobre qual será a dupla de zaga, mas o treinador ainda conta com Lenglet, Umtiti e Mingueza.

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