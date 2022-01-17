Novo analista exalta o Flamengo e ressalta desafio: 'Sempre de melhorar o que estava feito antes'

O CT do Flamengo segue impressionando a nova comissão técnica. Depois de Paulo Sousa, foi a vez de Cosimo Cappagli, o novo analista de desempenho, fazer elogios ao local. Em entrevista à Fla TV, o italiano destacou que o departamento de análise e desempenho, a estrutura e os recursos humanos do CT refletem a grandeza do clube. Além disso, Cappagli já traçou os principais desafios e objetivos pelo Rubro-Negro.> Bruno Henrique faz postagem enigmática e intriga torcedores do Flamengo- O Flamengo é um clube top no mundo. E o departamento de análise e desempenho, onde eu trabalho mais perto, reflexiona essa grandeza. Se é em termos de estruturas, mas também para recursos humanos. Se a nível profissional e sobretudo nível pessoal e humano. Isto é algo que reflexiona um clube top no mundo. O principal desafio é sempre o de melhorar o que estava feito antes e, sobretudo, que é o mais importante, chegar aos objetivos que são objetivos de ganhar sempre e poder trazer mais títulos - disse.

Cosimo Cappagli nasceu em Florença, na Itália, e, assim, traçou um paralelo entre seu país natal e o Brasil. Além disso, ele ressaltou como o Rio de Janeiro é uma cidade ligada ao futebol e que já se sente parte de uma família de 40 milhões de torcedores do Flamengo.

- Na Itália, sempre falamos que com países do Mediterrâneo e com América do Sul, o Brasil em particular, onde também há muitos imigrantes que vieram no passado, há uma ligação muito forte a nível pessoal e de caráter muito próximo. Por isso, do ponto de vista humano, é encontrada uma familiaridade. Gostei muito disso - explicou Cappagli.

- Em termos de futebol, é incrível, porque eu venho de uma cidade onde tem apenas um clube a nível profissional, mas aqui isso é incrível. Como a cidade é tão ligada ao clube, é algo que acho que é único em todo mundo. É uma família de 40 milhões de pessoas. É um orgulho de poder fazer parte desta grande família completou.