Nos pênaltis, Vitória perde para o Brasiliense e está fora da Copa Verde

Após um 0 a 0 no tempo normal, time capixaba volta a falhar, perde por 5 a 3 e dá adeus ao torneio regional

Publicado em 31 de julho de 2019 às 19:01 - Atualizado há 6 anos

O goleiro Edmar Sucuri defendeu cobrança de pênalti de Nilo, no tempo normal Crédito: Reprodução

O Vitória está eliminado da Copa Verde. O jogo aconteceu na tarde desta quarta-feira, no estádio Boca do Jacaré, no Distrito Federal. Após 0 a 0 no tempo normal, com direito a jogador do Vitória expulso e pênalti alvianil perdido, os times foram para a disputa dos pênaltis. Nas penalidades, o time capixaba voltou a falhar, perdeu por 5 a 3 e deu adeus ao torneio regional.

No jogo de ida, no último sábado (28), os times haviam empatado em 0 a 0.

O jogo

Após 0 a 0 no primeiro tempo, o Brasiliense voltou pressionando na segunda etapa. E os donos de casa ficaram em vantagem a partir dos 12 minutos, quando o zagueiro Ferrugem, do Vitória, foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo.

Porém, aos 27 minutos, o Vitória desperdiçou uma ótima chance de ficar à frente do placar. Dedé é derrubado na área. Pênalti. Nilo, que não entrava em campo desde a Série D e entrou na vaga de Baiano no segundo tempo, teve a cobrança defendida pelo goleiro Edmar Sucuri.

Os pênaltis

Nas penalidades, o Vitória voltou a falhar. Enquanto o Brasiliense converteu as suas cinco cobranças com Michel Platini, Alex Murici, Yves, China e Maikon Leite, o Alvianil de Bento Ferreira perdeu o pênalti decisivo com Carlos Vitor, que inclusive também havia desperdiçado um no jogo de ida. O goleiro Paulo Henrique, o lateral Thainler e o volante Dedé converteram as suas cobranças.





