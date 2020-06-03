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futebol

Nonato espera que o Inter mantenha o embalo na volta do futebol

Antes da pausa na temporada, o Colorado mostrava evolução e ganhava a confiança da torcida...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 01:09

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 01:09

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Antes da paralisação por conta do coronavírus, o Internacional era uma das sensações do futebol brasileiro. Com um estilo mais solto dentro de campo, o time comandado por Eduardo Coudet fazia vítimas dentro de campo e passava confiança ao torcedor Colorado.E MAIS:Patrick sonha com título no InternacionalMeio-campista do Real Madrid muda de representantePresidente do Porto diz que Covid fez clube deixar de ganhar R$ 855 miAssim como o coletivo, o volante Nonato era um dos atletas que mostravam evolução e no último jogo marcou dois gols na goleada contra o São José.
Agora, o atleta espera que na retomada do futebol, o Inter possa recuperar o seu ritmo e manter o padrão do primeiro semestre.
‘Vínhamos em uma ascendente grande. Quando eu também retomei, tivemos essa parada. Mas é algo muito maior que não cabe a nós. Por isso, estamos trabalhando para retomar próximo ao nível que estávamos’, declarou.
Até o momento, o Gauchão não tem uma data fixa. A previsão é que o torneio volte entre o fim de julho e começo de agosto. E MAIS:

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