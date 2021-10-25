Nome de Antonio Conte ganha força no Manchester United

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

O nome de Antonio Conte ganha forças para substituir Ole Solskjaer no comando do Manchester United, segundo a imprensa inglesa, após a goleada sofrida para o Liverpool na Premier League. No entanto, há informações sobre possíveis exigências que o comandante italiano deva fazer antes de assumir a equipe.- Me disseram que a postura de Conte é de que está interessado no cargo, mas não sem condições. Ele, quando eleger sua próxima equipe, irá para um clube que possa vencer a Champions League. Conte quer demonstrar que é um dos melhores técnicos do mundo - disse o jornalista Duncan Castles no podcast "The Transfer Window".

> Veja a tabela da Premier League

Já o portal "Manchester Evening News" afirma que o veterano de 52 anos está disposto a assumir a função de treinador no Manchester United. Porém, o italiano tem dúvidas sobre a forma como o clube é dirigido e quer ter controle total sobre as transferências.