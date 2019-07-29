No Kleber Andrade, Marrony vai completar 50 jogos como profissional

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:32
- Atualizado há 6 anos
O jogo do Vasco contra o CSA, no estádio Kleber Andrade, terá uma dose extra de emoção para o jovem Marrony: o atacante de 20 anos vai completar 50 jogos como profissional justamente em terras capixabas. E vem confiante.
Artilheiro do Vasco no ano, com sete gols, Marrony tirou um baita peso das costas no último final de semana ao marcar no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Ele vivia um incômodo jejum, já que não balançava as redes há quase cinco meses. A última vez que o atacante comemorou um gol foi no dia 2 de março, ainda pela Taça Rio, na vitória por 2 a 0 diante do Boavista.
Em entrevista ao Gazeta Online, o próprio jogador admite que estava incomodado com a seca de gols e que era muito cobrado também pela torcida e pela família.
"Foi um gol muito importante não só para o Vasco, mas para mim também. Já tinha tempo que não marcava numa partida oficial, e graças a Deus pude ser feliz para fazer logo no começo de um jogo contra o Palmeiras, que começou a rodada como líder. Vinha sendo bastante cobrado pelo torcedor vascaíno, pela minha família e por mim mesmo. Quando eu fiz o gol, eu fiquei muito feliz e só pensei em dedicá-lo aos torcedores, pois nos dão maior força vindo ao estádio e nos apoiando. Vou seguir trabalhando forte para continuar marcando e ajudando o Vasco.”
Para o jogo contra o CSA, neste domingo, Marrony deve ser mantido no time titular e espera receber, mais uma vez, o carinho da torcida capixaba. Só este ano, ele já esteve no Espírito Santo em três oportunidades e foi titular em todas as vezes – Serra 0 x 2 Vasco pela Copa do Brasil, Cabofriense 2 x 0 Vasco pelo Campeonato Carioca e um amistoso com vitória por 2 a 0 diante do Rio Branco.
"A gente sempre é muito bem recebido quando joga fora no Rio, e aí no Espírito Santo não é diferente. Quando chegamos no Aeroporto, tem sempre muita torcida para nos receber. Foi assim todas as vezes que fomos jogar lá em Cariacica. É especial sim. Temos certeza que dessa vez será da mesma forma. Contamos com o apoio de todos para juntos irmos em busca de mais uma vitória no Brasileirão”, afirmou Marrony, que tem atraído olhares de gigantes europeus.
"Fico feliz em saber que o meu trabalho está sendo reconhecido, é bom quando isso acontece, seja da forma que for, mas minha cabeça está aqui no Vasco. Estou muito motivado e vou seguir dando o meu máximo para dar alegrias para o clube."
