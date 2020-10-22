Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

No Al Hazem, ex-Flamengo Muralha comemora grande fase vivida

Meio-campista brasileiro espera que a equipe continue
progredindo e mira uma grande temporada...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 12:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 12:27
Crédito: Muralha vive grande fase (Divulgação / Al Hazm
Titular do Al Hazem e grande nome do clube, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco revelou o desejo de ver a equipe fazendo uma boa sequência na Liga deste ano. Segundo o atleta, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar no país, a meta de todos é que o grupo cresça de produção em 2020.
- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo no dia a dia e no decorrer dos jogos. O grupo tem se dedicado muito para continuar evoluindo e crescendo de produção. A meta é fazer uma grande temporada nos próximos meses - disse o jogador.Ainda de acordo com o jogador, sua meta é passar dos cem jogos no clube.
- Vou lutar muito para passar dos cem jogos com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal
Balanços - S.A. A GAZETA - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados