No Al Hazem, ex-Flamengo Muralha comemora grande fase vivida

Crédito: Muralha vive grande fase (Divulgação / Al Hazm

Titular do Al Hazem e grande nome do clube, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco revelou o desejo de ver a equipe fazendo uma boa sequência na Liga deste ano. Segundo o atleta, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar no país, a meta de todos é que o grupo cresça de produção em 2020.

- Estamos nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo no dia a dia e no decorrer dos jogos. O grupo tem se dedicado muito para continuar evoluindo e crescendo de produção. A meta é fazer uma grande temporada nos próximos meses - disse o jogador.Ainda de acordo com o jogador, sua meta é passar dos cem jogos no clube.