Home
>
Futebol
>
Ninho do Urubu é interditado após visita de autoridades da Prefeitura

Ninho do Urubu é interditado após visita de autoridades da Prefeitura

Inspeção aconteceu na manhã desta quarta-feira e fez valer decisão de 2017. Pedido para fechamento do local foi reforçado em reunião no último dia 15