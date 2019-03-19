Neymar está em Madri e rumores de ida para o Real Madrid aumentam

Neymar está em Madrid para gravar um comercial publicitário e os rumores de uma possível conversa com o Real Madrid já começam a aparecer na imprensa espanhola. O jornal 'As' não descarta um possível encontro do craque com o presidente merengue, Florentino Pérez.

Neymar estaria na mira do Real Madrid Crédito: PSG/Facebook

Comercial

O brasileiro desembarcou, nesta terça-feira, junto de alguns amigos (os 'parças') e deixou o aeroporto em uma Mercedes. O vôo foi particular. Ainda nesta terça, o jogador vai se encaminhar para a gravação do comercial.

Encontro merengue

A publicação espanhola afirma que não tem nenhum encontro marcado com algum dirigente do Real Madrid, mas não descarta o fato de algo possa acontecer. Neymar já foi um dos grandes objetivos na janela de transferências do clube e agrada o mandatário merengue.

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