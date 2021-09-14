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Nene se despede do Fluminense após rescisão e assina com o Vasco até 2022

Jogador finalizou o contrato com o Tricolor e vai reforçar o Cruz-Maltino; vínculo era apenas até o fim da temporada e ele fez mais de 100 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 19:33

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 19:33

Crédito: Staff Images / CONMEBOL
Depois de assinar a rescisão de contrato, o meia Nene utilizou as redes sociais para se despedir do Fluminense. Em publicação, o jogador exaltou os momentos marcantes vividos no clube, pelo qual fez mais de 100 partidas. O camisa 77 tinha vínculo até o fim de dezembro e antecipou o término para assinar com o Vasco até dezembro de 2022, o que já aconteceu. Ele aguarda sair no BID para estrear já na quinta-feira, pela Série B.
- Agradeço ao Fluminense, a toda torcida tricolor, aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria e funcionários. Foi uma história com momentos incríveis, jornada rumo à Libertadores e essa temporada foi muito especial também. Sempre dei o meu melhor, espero deixar um legado e boas lembranças nos corações de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Flu - escreveu o jogador.
Nene vinha sem espaço nos últimos meses. A renovação no final desde ano era vista como incerta e até improvável. No Fluminense, o meia foi o artilheiro do time em 2020, com 20 gols e deu sete assistências. Na atual temporada, ele é o líder em passes para gol, com seis, e balançou a rede cinco vezes. No entanto, já vinha perdendo espaço com Roger e foi reserva de Marcão. No total, foram 118 jogos de Nene com a camisa do Fluminense, além de 28 gols e 16 assistências, sendo o líder neste quesito na atual temporada, com seis. Titular no ano passado e em boa parte deste, o meia teve ótimos números na Libertadores e, como um dos líderes do elenco, tinha a confiança de Roger Machado. No entanto, começou a perder espaço após a derrota por 1 a 0 para o América-MG, no dia 8 de agosto, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, quando chutou a placa de publicidade ao ser substituído.

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