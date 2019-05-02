Home
>
Futebol
>
Negociação de Pedro Rocha pode render prejuízo milionário ao Grêmio

Negociação de Pedro Rocha pode render prejuízo milionário ao Grêmio

Imortal foi condenado a pagar quase R$ 12 milhões ao Diadema, clube que alega deter 30% dos direitos do capixaba que saiu do Tricolor rumo ao Spartak Moscou