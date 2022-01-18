Negociação avança, e Michael fica mais perto de ser vendido pelo Flamengo

O Flamengo tem em mãos, desde a última semana, uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Michael. Nesta terça-feira, a negociação entre as partes avançou e o atacante está próximo de deixar o clube da Gávea. De acordo com o jornal "O Dia", a direção da Gávea já aceitou oferta e, inclusive, comunicou o Goiás, que detém 5% dos direitos do atleta, sobre o acerto.O Flamengo detém 80% dos direitos de Michael e, concretizada a venda, receberá 8,4 milhões de dólares, cerca de R$ 46,8 milhões pela transferência. Segundo "O Dia", o corpo jurídico do clube já está em ação, fazendo os ajustes finais, para a assinatura do acordo. Procurado pelo LANCE! nesta terça-feira, o departamento de futebol do Flamengo não respondeu sobre o assunto.Para a temporada 2020, o Flamengo venceu uma dura concorrência no mercado e, por 7,5 milhões de euros (R$ 34,5 milhões na cotação da época), o tirou do Goiás. Michael tardou a se encaixar, passou pelas mãos de Jorge Jesus, Domènec Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho e só foi deslanchar do meio da temporada passada para o final, a encerrando como o jogador mais decisivo do time - foram 19 gols e dez assistências, ao todo.Veja tudo agora LANCE! Rápido" />