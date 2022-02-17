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futebol

Náutico tenta reduzir a pena de Felipe Conceição no STJD

Treinador foi punido no tribunal por conta de expulsão na época da Chapecoense...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:37
O Náutico tem um problema daqueles para resolver nos próximos dias. Trata-se do técnico Felipe Conceição, que foi suspenso por 90 dias pelo STJD.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
A pena ocorreu devido a uma expulsão quando dirigir a Chapecoense e foi expulso no jogo contra o Joinville.
No momento do cartão vermelho, Felipe Conceição ficou muito irritado com a situação e empurrou o árbitro.
Com isso, o tribunal foi acionado e por maioria dos votos, o técnico foi punido por três meses, o que impede a sua estreia no Timbu.
Pelo lado do time pernambucano, o trabalho é para que Felipe Conceição obtenha um efeito suspensivo ou cumpra a suspensão apenas se trabalhar em Santa Catarina.
Crédito: FelipeConceiçãoduranteaapresentaçãonoNáutico(Divulgação/TiagoCaldas/Náutico

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