Nada é tão Flamengo como a flamengada na Libertadores da América

Rubro-Negro leva um sacode na maior competição continental e surpreende um total de zero pessoas

Publicado em 25 de julho de 2019 às 19:32 - Atualizado há 6 anos

Por Zé Pitaco

Na vida há duas certezas: que ela acabará um dia e a outra é que o Flamengo vai dar vexame na Libertadores. É impressionante a capacidade que o Rubro-Negro tem em protagonizar fiascos na maior competição continental da América do Sul.

Nessa onda de contratações, é capaz de contratar Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, e vai continuar no cheirinho. Que sina maldita!

Jorge Jesus já sente o cheiro de preocupação que o ronda no Flamengo Crédito: Agência Estado

Mas tenho que falar uma coisinha aqui com o gajo que atende por Jorge Jesus. Portuga, não dá para bancar o "Professor Pardal" a cada jogo, ainda mais em partida eliminatória. Quer testar formação ousada e diferente, faça no Brasileiro, contra um time de menor expressão. Na Libertadores, onde o Flamengo leva cacetada a cada ano, não dá. Qual é, Jesus?!

Agora fica aí com cara fechada, procurando explicações para o inexplicável. Se está achando que vai ser campeão de um torneio desse calibre com Rodinei de titular, achou errado! Faz o básico, não inventa, fecha a casinha e descomplica.

Incomoda o que eu vou dizer, mas o Flamengo é um nada quando o assunto é Libertadores. E cada exibição como a desta quarta-feira (24) contra o Emelec dá embasamento a essa máxima. A torcida tem que agradecer eternamente pela geração de Zico ter conquistado a América em 81, pois depois foi decepção atrás de decepção.

Recado à torcida aqui. Esse papo de azar não cola comigo, valeu? Quem exibe um futebol feio como esse quer condicionar uma virtual eliminação ao sobrenatural? Menos, bem menos...

Para desespero dos mais pessimistas e esperança aos otimistas, ainda não é terra arrasada. Tem o jogo de volta, na quarta-feira (31), no Maracanã. A torcida já praticamente esgotou os ingressos e o Flamengo já sabe exatamente o que não pode fazer: uma atuação horripilante como a última.

Colocando a bola no chão, sendo objetivo e jogando sem medo, dá para reverter a desvantagem com relativa tranquilidade. O time do Emelec é fraco tecnicamente, quase um Rodinei de tão ruim. Mas aí é com o Mister, né. Quer ver o time avançando ou brincando de conhecer o elenco a cada jogo.

