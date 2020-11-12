Na volta ao time titular, Diego Alves sente câimbra e sai de maca em derrota do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Antes da falha grosseira de Hugo Souza, outro lance causou preocupação aos torcedores rubro-negros durante a derrota por 2 a1 para o São Paulo, nesta quarta-feira. De volta ao time titular após mais de dois meses, o goleiro Diego Alves sentiu dores e precisou ser substituído no início do segundo tempo, quando a partida ainda estava 1 a 1.Após atendimento no gramado, o goleiro de 35 anos saiu de maca e aparentou sentir fortes dores. No entanto, para alívio da torcida rubro-negra, o clube anunciou que foram apenas câimbras, em decorrência do grande período sem atuar.

Titular e capitão na estreia de Rogério Ceni, Diego Alves não entrava em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Santos, em 30 de setembro. Durante esse período, o goleiro se recuperou da lesão no ombro e de um quadro de Covid-19, mas ficou no banco de reservas nas últimas cinco partidas em razão da boa fase de Hugo Souza.

Na partida desta quarta-feira, no entanto, o jovem goleiro entrou no lugar de Diego Alves e falhou feio no lance do segundo gol do São Paulo. Ao tentar driblar Brenner na pequena área, Hugo foi desarmado e viu o atacante decretar a vitória paulista por 2 a 1.