Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Na volta ao time titular, Diego Alves sente câimbra e sai de maca em derrota do Flamengo
futebol

Na volta ao time titular, Diego Alves sente câimbra e sai de maca em derrota do Flamengo

Goleiro não atuava há mais de dois meses e foi substituído no começo do segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 00:20

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 00:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Antes da falha grosseira de Hugo Souza, outro lance causou preocupação aos torcedores rubro-negros durante a derrota por 2 a1 para o São Paulo, nesta quarta-feira. De volta ao time titular após mais de dois meses, o goleiro Diego Alves sentiu dores e precisou ser substituído no início do segundo tempo, quando a partida ainda estava 1 a 1.Após atendimento no gramado, o goleiro de 35 anos saiu de maca e aparentou sentir fortes dores. No entanto, para alívio da torcida rubro-negra, o clube anunciou que foram apenas câimbras, em decorrência do grande período sem atuar.
Titular e capitão na estreia de Rogério Ceni, Diego Alves não entrava em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Santos, em 30 de setembro. Durante esse período, o goleiro se recuperou da lesão no ombro e de um quadro de Covid-19, mas ficou no banco de reservas nas últimas cinco partidas em razão da boa fase de Hugo Souza.
Na partida desta quarta-feira, no entanto, o jovem goleiro entrou no lugar de Diego Alves e falhou feio no lance do segundo gol do São Paulo. Ao tentar driblar Brenner na pequena área, Hugo foi desarmado e viu o atacante decretar a vitória paulista por 2 a 1.
Provavelmente com Diego Alves à disposição, o Flamengo volta a campo no sábado, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Atlético-GO. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputada no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados