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Na vaga de Vinicius Junior, David Neres é convocado para a Seleção

Jogador do Ajax se apresenta juntamente com os outros jogadores no dia 17 deste mês para dois amistosos

Publicado em 08 de Março de 2019 às 18:38

Publicado em 

08 mar 2019 às 18:38
A comissão técnica da Seleção Brasileira convocou nesta sexta-feira (08) o atacante David Neres, do Ajax, da Holanda. David foi chamado para a vaga de Vinícius Júnior, desconvocado por conta de uma lesão no tornozelo direito.
O brasileiro David Neres Crédito: Ajax/Divulgação
Nos últimos dois dias, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, seguiu o protocolo de trabalho da comissão técnica e entrou em contato com o Real Madrid para confirmar a lesão de Vinícius e a impossibilidade de sua presença nos amistosos do mês de março.
Após o contato e com as informações repassadas ao coordenador da Seleção Brasileira, Edu Gaspar, a comissão técnica optou, com base em suas recentes observações, pela convocação de David Neres.
Edu Gaspar também conversou com os jovens jogadores, Vinícius Júnior e David Neres, para comunicar as decisões tomadas pela comissão.
- São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinícius para uma excelente recuperação”.
A Seleção Brasileira se apresenta a partir do dia 17 deste mês na cidade do Porto, em Portugal, onde enfrentará o Panamá no dia 23 (sábado). No dia 26, em Praga, a adversária será a República Tcheca.

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