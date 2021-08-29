Na estreia de Messi, Mbappé marca duas vezes e PSG vence o Reims pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain conseguiu a sua quarta vitória seguida na Ligue 1, mantendo a sua invencibilidade neste início da competição. Na partida que marcou a estreia de Lionel Messi pela equipe, o PSG venceu o Reims por 2 a 0 com dois gols marcados por Kylian Mbappé.
O craque argentino começou a partida no banco de reservas por opção do treinador Mauricio Pochettino, e permaneceu lá até os 21 minutos da etapa final, quando finalmente entrou em campo.
Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARJá no início da partida, os indícios eram de que o Paris Saint-Germain iria controlar todo o confronto, visto que a equipe da casa abriu o placar aos 15 minutos de jogo. Após assistência de Di María, Kylian Mbappé fez o primeiro do PSG.
SUSTONa segunda etapa, o Paris Saint-Germain, que não conseguiu ampliar a sua vantagem ainda no primeiro tempo, levou um grande susto. Aos nove minutos da parte final, o Reims marcou com Marshall Munetsi, mas o gol foi anulado por impedimento.
SEQUÊNCIAAs duas equipes entram em campo no dia 12 de setembro. O Reims enfrenta o Rennais às 10h (de Brasília), e o PSG atua contra o Clermont às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.